В Армении завершились парламентские выборы. Главное
Партия Пашиняна не набрала 50% на выборах в парламент
Правящая партии Армении «Гражданский договор» победила на выборах в Национальное собрание. По итогам подсчета 100% бюллетеней она набрала 49,81% голосов. Премьер-министр страны Никол Пашинян еще ночью объявил о победе, бывший президент Роберт Кочарян назвал это попыткой захвата власти. Итоги выборов — в подборке «Ъ».
Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ
Подсчет голосов
- 7 июня в Армении состоялись выборы в Национальное собрание — однопалатный парламент страны. По их итогам будет сформировано новое правительство. Его главу выдвинет парламентское большинство.
- После обработки 100% бюллетеней к утру 8 июня победила правящая партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном — она получила 49,81% голосов (727 160 избирателей).
- На втором месте оказался блок «Сильная Армения», возглавляемый Самвелом Карапетяном, с результатом 23,29% (340 062 голоса).
- Третьим стал блок «Армения» под руководством Роберта Кочаряна — 9,94% (145 097 голосов).
- Партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» набрала 3,996%, а партия «Крылья единства» — 2,3%.
Споры
- Пашинян объявил о победе своей партии еще на раннем этапе подсчета голосов — после обработки около 10–20% бюллетеней. Он заявил, что «Гражданский договор» сможет самостоятельно сформировать правительство.
- Оппозиционные политики раскритиковали это заявление. Кочарян назвал слова премьера попыткой давления на ЦИК и шагом к узурпации власти.
- Лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что власти не получат того результата, на который рассчитывали, и обвинил их в давлении на оппозицию. По его словам, в день голосования были задержаны около 75 сторонников его блока.
Кто проходит в парламент
- В Армении для прохождения в парламент партия должна набрать не менее 4% голосов. Для блоков из двух партий действует барьер в 8%, для более крупных альянсов — 10%.
- Если окончательные результаты будут подтверждены, в новом составе парламента будут представлены три политические силы: «Гражданский договор», «Сильная Армения» и блок «Армения».
- Согласно армянскому законодательству, для самостоятельного формирования правительства политическая сила должна получить не менее 52% мест в парламенте.
На каком фоне проходили выборы
- В выборах участвовали 17 партий и два избирательных блока. Основная борьба развернулась между партией Пашиняна и двумя крупнейшими оппозиционными объединениями.
- Кампания проходила на фоне активного внешнеполитического разворота Еревана в сторону Европы. Правительство Пашиняна выступает за дальнейшее сближение с Евросоюзом. В 2025 году в стране был принят закон о начале процесса вступления Армении в ЕС.
- При этом после голосования Пашинян заявил, что намерен одновременно продолжать курс на европейскую интеграцию, сохранять участие Армении в ЕАЭС и развивать отношения с Россией.
Явка и организация голосования
- Избирательные участки работали до 20:00 по местному времени.
- По всей стране было открыто 2005 участков.
- Итоговая явка составила около 59% — проголосовали примерно 1,47 млн граждан.
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Как проходили выборы в Армении
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