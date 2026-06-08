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В Армении завершились парламентские выборы. Главное

Партия Пашиняна не набрала 50% на выборах в парламент

Правящая партии Армении «Гражданский договор» победила на выборах в Национальное собрание. По итогам подсчета 100% бюллетеней она набрала 49,81% голосов. Премьер-министр страны Никол Пашинян еще ночью объявил о победе, бывший президент Роберт Кочарян назвал это попыткой захвата власти. Итоги выборов — в подборке «Ъ».

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Подсчет голосов

  • 7 июня в Армении состоялись выборы в Национальное собрание — однопалатный парламент страны. По их итогам будет сформировано новое правительство. Его главу выдвинет парламентское большинство.
  • После обработки 100% бюллетеней к утру 8 июня победила правящая партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном — она получила 49,81% голосов (727 160 избирателей).
  • На втором месте оказался блок «Сильная Армения», возглавляемый Самвелом Карапетяном, с результатом 23,29% (340 062 голоса).
  • Третьим стал блок «Армения» под руководством Роберта Кочаряна — 9,94% (145 097 голосов).
  • Партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» набрала 3,996%, а партия «Крылья единства» — 2,3%.

Споры

  • Пашинян объявил о победе своей партии еще на раннем этапе подсчета голосов — после обработки около 10–20% бюллетеней. Он заявил, что «Гражданский договор» сможет самостоятельно сформировать правительство.
  • Оппозиционные политики раскритиковали это заявление. Кочарян назвал слова премьера попыткой давления на ЦИК и шагом к узурпации власти.
  • Лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что власти не получат того результата, на который рассчитывали, и обвинил их в давлении на оппозицию. По его словам, в день голосования были задержаны около 75 сторонников его блока.

Кто проходит в парламент

  • В Армении для прохождения в парламент партия должна набрать не менее 4% голосов. Для блоков из двух партий действует барьер в 8%, для более крупных альянсов — 10%.
  • Если окончательные результаты будут подтверждены, в новом составе парламента будут представлены три политические силы: «Гражданский договор», «Сильная Армения» и блок «Армения».
  • Согласно армянскому законодательству, для самостоятельного формирования правительства политическая сила должна получить не менее 52% мест в парламенте.

Корреспондент “Ъ” прислушалась к голосам избирателей на улицах Еревана

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На каком фоне проходили выборы

  • В выборах участвовали 17 партий и два избирательных блока. Основная борьба развернулась между партией Пашиняна и двумя крупнейшими оппозиционными объединениями.
  • Кампания проходила на фоне активного внешнеполитического разворота Еревана в сторону Европы. Правительство Пашиняна выступает за дальнейшее сближение с Евросоюзом. В 2025 году в стране был принят закон о начале процесса вступления Армении в ЕС.
  • При этом после голосования Пашинян заявил, что намерен одновременно продолжать курс на европейскую интеграцию, сохранять участие Армении в ЕАЭС и развивать отношения с Россией.

Явка и организация голосования

  • Избирательные участки работали до 20:00 по местному времени.
  • По всей стране было открыто 2005 участков.
  • Итоговая явка составила около 59% — проголосовали примерно 1,47 млн граждан.

Матвей Иващенко

Фотогалерея

Как проходили выборы в Армении

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На территории Армении для проведения парламентских выборов открылись 2 тыс. избирательных участков. Выборы 2026 года стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года: голосования 2018 и 2021 годов были досрочными

На территории Армении для проведения парламентских выборов открылись 2 тыс. избирательных участков. Выборы 2026 года стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года: голосования 2018 и 2021 годов были досрочными

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) перед голосованием

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) перед голосованием

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Очередь перед избирательным участком в день выборов

Очередь перед избирательным участком в день выборов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели в очереди перед избирательным участком

Избиратели в очереди перед избирательным участком

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели во время голосования на выборах

Избиратели во время голосования на выборах

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели на одном из участков в день голосования

Избиратели на одном из участков в день голосования

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

В списки избирателей на парламентских выборах включены около 2,49 млн человек. Участки для голосования в Армении открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени

В списки избирателей на парламентских выборах включены около 2,49 млн человек. Участки для голосования в Армении открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели получают бюллетени на участке

Избиратели получают бюллетени на участке

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер блока «Сильная Армения», президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (в центре) во время голосования. Блок «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящей партии «Гражданский договор»

Лидер блока «Сильная Армения», президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (в центре) во время голосования. Блок «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящей партии «Гражданский договор»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, избираемого по пропорциональной системе

Парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, избираемого по пропорциональной системе

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборного митинга партии «Гражданский договор» на площади Республики

Участники предвыборного митинга партии «Гражданский договор» на площади Республики

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) на митинге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Гражданский договор» в центре Еревана

Участники предвыборной акции партии «Гражданский договор» в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборный плакат Никола Пашиняна. В ходе кампании он выступал за продолжение мирного процесса с Азербайджаном и развитие отношений с западными странами

Предвыборный плакат Никола Пашиняна. В ходе кампании он выступал за продолжение мирного процесса с Азербайджаном и развитие отношений с западными странами

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Плакат с портретом члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна во время шествия сторонников оппозиции. Нарек Карапетян приходится племянником лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну

Плакат с портретом члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна во время шествия сторонников оппозиции. Нарек Карапетян приходится племянником лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников блока «Сильная Армения» на площади Республики в Ереване. Одной из центральных тем выборов стал выбор между дальнейшим сближением с Западом и восстановлением более тесных отношений с Россией

Митинг сторонников блока «Сильная Армения» на площади Республики в Ереване. Одной из центральных тем выборов стал выбор между дальнейшим сближением с Западом и восстановлением более тесных отношений с Россией

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян (справа) и представитель блока, конституционовед Гоар Мелоян (в центре) во время шествия в Ереване

Член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян (справа) и представитель блока, конституционовед Гоар Мелоян (в центре) во время шествия в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Сторонники блока «Сильная Армения» во время предвыборного шествия по улицам армянской столицы

Сторонники блока «Сильная Армения» во время предвыборного шествия по улицам армянской столицы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники шествия оппозиционного блока в центре Еревана

Участники шествия оппозиционного блока в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборная акция сторонников «Сильной Армении»

Предвыборная акция сторонников «Сильной Армении»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный автомобиль партии «Против всех» на одной из улиц Еревана

Агитационный автомобиль партии «Против всех» на одной из улиц Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный плакат кандидата на парламентских выборах в Ереване

Агитационный плакат кандидата на парламентских выборах в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Процветающая Армения», учредитель концерна «Мульти-Групп» Гагик Царукян на предвыборном митинге на площади Свободы

Лидер партии «Процветающая Армения», учредитель концерна «Мульти-Групп» Гагик Царукян на предвыборном митинге на площади Свободы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Гагик Царукян (справа) встречает сторонников партии «Процветающая Армения»

Гагик Царукян (справа) встречает сторонников партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников партии «Процветающая Армения» на площади Свободы в Ереване

Митинг сторонников партии «Процветающая Армения» на площади Свободы в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Процветающая Армения»

Участники предвыборной акции партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

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На территории Армении для проведения парламентских выборов открылись 2 тыс. избирательных участков. Выборы 2026 года стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года: голосования 2018 и 2021 годов были досрочными

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) перед голосованием

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Очередь перед избирательным участком в день выборов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели в очереди перед избирательным участком

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели во время голосования на выборах

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели на одном из участков в день голосования

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

В списки избирателей на парламентских выборах включены около 2,49 млн человек. Участки для голосования в Армении открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели получают бюллетени на участке

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер блока «Сильная Армения», президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (в центре) во время голосования. Блок «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящей партии «Гражданский договор»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, избираемого по пропорциональной системе

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборного митинга партии «Гражданский договор» на площади Республики

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Гражданский договор» в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборный плакат Никола Пашиняна. В ходе кампании он выступал за продолжение мирного процесса с Азербайджаном и развитие отношений с западными странами

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Плакат с портретом члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна во время шествия сторонников оппозиции. Нарек Карапетян приходится племянником лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников блока «Сильная Армения» на площади Республики в Ереване. Одной из центральных тем выборов стал выбор между дальнейшим сближением с Западом и восстановлением более тесных отношений с Россией

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян (справа) и представитель блока, конституционовед Гоар Мелоян (в центре) во время шествия в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Сторонники блока «Сильная Армения» во время предвыборного шествия по улицам армянской столицы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники шествия оппозиционного блока в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборная акция сторонников «Сильной Армении»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный автомобиль партии «Против всех» на одной из улиц Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный плакат кандидата на парламентских выборах в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Процветающая Армения», учредитель концерна «Мульти-Групп» Гагик Царукян на предвыборном митинге на площади Свободы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Гагик Царукян (справа) встречает сторонников партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников партии «Процветающая Армения» на площади Свободы в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

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