Партия «Процветающая Армения» не прошла в парламент после уточнения данных ЦИК

Партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна не проходит в парламент. По итогам подсчета 100% голосов избирателей она получила 3,996% голосов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны. Изначально сообщалось, что «Процветающая Армения» после завершения обработки бюллетеней преодолела необходимый барьер в 4%.

По уточненным данным, партия армянского премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,825%. Блок «Сильная Армения» получил 23,281%, а блок «Армения» — 9,934%, рассказали в ЦИК. Председатель Центризбиркома Ваагн Овакимян сообщил, что результаты подверглись корректировке, поскольку не включали данные электронного голосования.

«Это уточненные предварительные данные результатов голосования. Политические силы 8 и 9 июня могут представить заявления по пересчету голосов», — заявил господин Овакимян (цитата по «Интерфаксу»).

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. В них принимали участие 18 политических сил — 16 партий и 2 блока. Итоговая явка составила 58,97%, в голосовании приняли участие 1 476 597 человек. Проходной барьер для прохождения в парламент партий в Армении составляет 4%, блоков — 8%.