Ушел из жизни основатель рок-группы «Опасные соседи»

Основатель и лидер рок-группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщила продюсер Ольга Король-Бородюк на своей странице «ВКонтакте».

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«Его называли Глебушкой. Обаятельный и жизнерадостный, он был всеобщим любимцем. Играл в футбол и хоккей, прекрасно плавал, любил лес, рыбалку»,— написала Король-Бородюк. По ее словам, четверо близких друзей музыканта ушли из жизни раньше него.

Группа «Опасные соседи» была создана в середине 1980-х в Ленинграде. Первый публичный концерт коллектива состоялся в августе 1987 года на фестивале «Вторая волна». За годы существования группа выпустила пять магнитоальбомов и распалась в середине 1990-х. Информацию о прощании с музыкантом обещали опубликовать позднее.

Карина Дроздецкая