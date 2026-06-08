Саграда Фамилия ждет папу

Папа римский освятит Саграда Фамилия уже на этой неделе. Барселонцы надеются, что он объявит автора собора, Антонио Гауди, святым. Визит Льва XIV приурочен к окончанию строительства последней башни храма и столетию со дня смерти Гауди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guillermo Martinez / Reuters Фото: Guillermo Martinez / Reuters

Саграда Фамилия — последний готический собор Европы. Как и полагается архитектурным сооружениям этого жанра, строился он больше века. Автор проекта, понимая, что не доживет до конца работ, оставил подробнейшие инструкция с расчетом на смену нескольких поколений преемников. Сейчас это самое известное религиозное сооружение в стиле модерна. Папская месса в Саграда Фамилия — главное событие года для барселонцев, отмечает местный гид Вадим Джеральд:

«Уже две недели идут приготовления к визиту папы римского. Перед Саграда Фамилия реконструируют прилегающую территорию, строят трибуны. Размещены временные знаки, ограничивающие движение на дату приезда понтифика. Уже доставлен папамобиль — местные СМИ показывали, как его привозили. Весь транспорт, расположенный в радиусе 1-1,5 км от собора, убирают. Это будет грандиозное событие, и тем, кто захочет попасть туда, сделать это будет очень непросто».

Изначально задумывалось, что храм будет возведен исключительно на пожертвования. Так создатели хотели защитить свое детище от влияния государств и церкви. Результатом стали постоянные перебои с финансированием и заморозки строительства. Ситуация в корне изменилась с развитием массового туризма в Испании. На сегодняшний день годовой бюджет Саграда Фамилия составляет около €100-125 млн. Причем практически вся эта сумма покрывается за счет доходов с продажи билетов. Цена посещения — €20-26, отмечает журналист из Барселоны Виктор Черецкий:

«Практически все туристы, приезжающие в Барселону, разумеется, посещают этот храм. Каталонцы, насколько мне известно, надеются, что после освящения собора папой римским число посетителей и верующих увеличится. По разным оценкам, около половины местных жителей не считают себя верующими. Однако, когда происходят подобные события, испанцы вспоминают о своих католических корнях. В эти дни ожидается приезд множества паломников из разных регионов Испании и соседних европейских стран».

Местная церковь уже давно выступает за причисление автора Саграда Фамилия к лику святых. Если ей удастся добиться своего, Гауди станет первым лицом, которое из каталогов современного искусства попадет на иконы. Прошлый римский папа присвоил архитектору статус досточтимого слуги Божьего, то есть блаженного. Нынешний понтифик пока не высказал свою позицию. Для окончательной канонизации не хватает только зафиксированного чуда, говорит доцент центра изучения религии РГГУ Алексей Юдин:

«Процесс начался еще в 1998 году. Тогдашний архиепископ Барселоны назвал Гауди-и-Корнета — и это очень важно — "мистическим мирянином". Именно такой была изначальная позиция церкви. При этом велась дискуссия. Одни утверждали, что его святость проявляется прежде всего в искусстве, другие говорили о его необыкновенно добродетельной христианской жизни. Документы были переданы Святому престолу в Ватикан, однако для дальнейшего продвижения процесса необходимы доказательства. Верующие молятся и ждут чуда, а Ватикан фиксирует все свидетельства».

Хотя Саграда Фамилия уже давно принимает туристов и паломников строительство все еще не закончено. Изначальный проект предусматривает создание огромного парка на месте, которое сегодня занимают жилые дома. Представители городского совета утверждают, что для завершения проекта потребуется расселить около 2 тыс. человек. Как отмечается в прессе, местные жители испытывают по этому поводу неоднозначные чувства.

Екатерина Вихарева