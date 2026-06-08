Шесть человек ранены в Нью-Йорке после нападения с ножом

7 июня неизвестный напал на людей рядом с Пенсильванским вокзале в Нью-Йорке. Шесть человек получили ножевые ранения, сообщают CNN и Associated Press. По данным СМИ, раненые были доставлены в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали, о его личности и мотивах пока неизвестно.

Как пишут CNN и AP, нападение «вызвало особенное беспокойство» у общественности, поскольку над Пенсильванским вокзалом находится спорткомплекс Мэдисон-сквер-гарден. 8 июня там пройдет одна из игр финала Национальной баскетбольной лиги, на которой может присутствовать президент США Дональд Трамп.

Яна Рождественская