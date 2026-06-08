Глубоководный НКХП заявил о штатной работе после атаки БПЛА на Новороссийск

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) продолжает работу в штатном режиме после атаки беспилотников на Новороссийск. Об этом рассказал «Интерфаксу» гендиректор предприятия Юрий Медведев.

«Предприятие работает в штатном режиме. Повреждений инфраструктуры терминала нет», — отметил господин Медведев.

В минувшие выходные и в ночь на 8 июня в Новороссийске несколько раз объявлялась угроза атаки БПЛА. По данным оперштаба региона, в результате атаки беспилотников ВСУ утром в понедельник произошел пожар на территории перевалочного комплекса. Данные о пострадавших не поступали.

НКХП — один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в России. Глубина у причальной стенки позволяет обрабатывать суда дедвейтом до 72 тыс. т. Общая емкость хранения — 250 тыс. т.

В ночь с 7 на 8 июня над регионами России силы ПВО сбили 310 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Дроны сбили над Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей, над Крымом, Московским регионом, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской областями и другими регионами.