В Челябинске 245 домов остаются без горячей воды после опрессовки

После первого этапа опрессовки в Челябинске горячей воды все еще нет в 245 многоквартирных домах. Большая часть из них — 229 жилых зданий расположена в Металлургическом районе. Об этом рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Кочетков 8 июня на аппаратном совещании в мэрии.

Глава Челябинска Алексей Лошкин прокомментировал, что горячую воду вернут после завершения необходимых коммунальных работ.

«Опрессовка выявила значительные дефекты на теплотрассе в районе улицы 50-летия ВЛКСМ. Сейчас компания „УСТЭК-Челябинск“ запланировала капитальный ремонт. Они его будут осуществлять в течение летнего периода. Параллельно прокладывается временный трубопровод, который обеспечить подачу горячего водоснабжения на время работ»,— рассказал мэр.

В рамках первого этапа опрессовки, прошедшего с 19 мая по 2 июня, в Челябинске от горячей воды отключили 1233 жилых дома, более 84 детских садов, 87 школ и 24 медучреждения.

Ольга Воробьева