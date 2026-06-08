Введение техсбора на электронику в России перенесли

Срок введения техсбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств перенесли с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Правительство подготовило соответствующие изменения в законодательство, сообщает Минфин России в Telegram-канале.

«В связи с предложениями отраслевых объединений срок начала взимания технологического сбора переносится на 1 декабря 2026 г.», — отмечается в сообщении.

Правительство направило на рассмотрение в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с соответствующими поправками. 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы Минпромторга Василий Шпак объявил, что начало взимания техсбора будет отложено на три месяца. При введении техсбора на электронику государство, как отметил господин Шпак, будет действовать «точечно, аккуратно, поступательно».

В марте Минпромторг сообщил, что ведомство разработало проект нормативного акта, который предлагает порядок и сроки уплаты технологического сбора. Как отметили в министерстве, он направлен на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности. В Минпромторге заверили, что сбор будет вводиться поэтапно. Максимальный размер за единицу товара не превысит 5 тыс. руб. Ведомство считает, что техсбор позволит создать стимул для локализации производства внутри страны.