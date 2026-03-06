Минпромторг России подготовил проект по введению техсбора

Минпромторг России разработал проект нормативного акта, который предлагает порядок и сроки уплаты технологического сбора. Сбор вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Как отметили в министерстве, он направлен на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.

Минпромторг отметил, что сбор будет вводиться поэтапно. «(Введение сбора.— “Ъ”) позволит бизнес-сообществу адаптироваться, а регулятору — сформировать корректный механизм дальнейшей реализации»,— отметила пресс-служба министерства (цитата по ТАСС). На первом этапе обязательства по уплате техсбора будут распространяться только на готовые изделия, такие как ноутбуки, планшеты, смартфоны и светотехническую продукцию.

В проекте постановления отмечается, что техсбор исчисляется в ценовых значениях за каждую единицу товара в зависимости от его вида и составляющих. Максимальный размер сбора не превысит 5 тыс. руб. Ведомство считает, что техсбор позволит создать стимул для локализации производства внутри страны.

О разработке промышленного сбора в критически важных отраслях сообщили в июле 2025 года. Тогда глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что новый сбор может коснуться сфер радиоэлектронной промышленности и микроэлектроники. По его словам, ввести меру необходимо в том числе в связи с «серьезными рисками по демпингу со стороны различных стран» при поставках в Россию.

