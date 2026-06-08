Стоимость строительства линии постоянного тока в Сибири превысит 450 млрд руб.

Строительство новой линий передачи постоянного тока (ПТТ), которым займутся «Россети», будет стоить около 450 млрд руб. для Сибири. Источник финансирования для этого проекта на данный момент не определен, пишет «Ъ».

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«Мы бы хотели самостоятельно заниматься инжинирингом и производством оборудования. Думаю, что больший объем технологий сможем разработать сами. По каким-то отдельным компонентам оборудования, которые пока серийно не выпускаются в России, общаемся также с нашими зарубежными коллегами»,— сказал журналистам гендиректор компании Андрей Рюмин в кулуарах ПМЭФ.

ПТТ в Сибири планируется построить от подстанции 500 кВ «Итатская» в Красноярском крае до новой подстанции около Гусиноозерской ГРЭС, ее протяженность превысит 1,55 тыс. км. По оценкам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, удельная стоимость реализации ППТ в Сибири в результате такого решения составит около 300 млн руб. за 1 МВт, что существенно дешевле строительства генерации, предельный CAPEX которого в Сибири составляет 842 млн руб. за 1 МВт с учетом требований локализации и 674 млн руб. за 1 МВт без них.

Александра Стрелкова