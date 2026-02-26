Экс-преподавателя техникума в Екатеринбурге будут судить за взятки от студентов

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший преподаватель железнодорожного техникума, обвиняемый в получении взяток от студентов, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свердловская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

По данным следствия, с декабря 2023 года по июнь 2024 года обвиняемый, занимавший в то время должность преподавателя, систематически и незаконно получал от студентов деньги за подготовку выпускных квалификационных работ и за обеспечение допуска к экзаменам. Общая сумма полученных средств составила 180 тыс. руб.

Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.

Ирина Пичурина