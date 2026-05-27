Выпускника Уральского железнодорожного техникума лишили диплома из-за взятки

В Екатеринбурге суд по иску транспортного прокурора признал недействительным диплом выпускника Уральского железнодорожного техникума. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Установлено, что один из студентов техникума дал своему научному руководителю взятку в размере 12 тыс. руб. Взамен преподаватель освободил выпускника от самостоятельного выполнения квалификационной работы. Впоследствии студент незаконно получил диплом о среднем профессиональном образовании.

Нарушение было выявлено в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства в сфере образования. В связи с этим транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании диплома недействительным. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

