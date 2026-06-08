На Дону стоимость бензина АИ-92 выросла на 12,5% за год

В апреле 2026 года цена в Ростовской области цена за литр бензина марки АИ-92 составила 63,8 руб., что на 12,5% выше, чем в апреле 2025 года. На среднемесячную зарплату можно приобрести 982 л этого топлива, следует из рейтинга «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наиболее высокие показатели доступности бензина демонстрируют Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В столице, в Чукотском автономном округе на средний заработок можно приобрести более 2,5 тыс. л топлива, в Ямало-Ненецком автономном округе — чуть меньше, около 2,4 тысяч литров.

Наименее успешными в рейтинге оказались регионы Северного Кавказа. В Ингушетии на среднемесячную зарплату можно было купить 638 л бензина. В Чечне этот показатель составил 670 л, а в Дагестане — 681 л.

В целом по РФ в апреле 2026 года на среднемесячную зарплату можно было приобрести 1,4 тыс. л бензина по цене 63,5 руб. за л. Это на 12,5% больше год к году.

Наталья Белоштейн