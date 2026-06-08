Telegraph: все атомные подлодки Великобритании встали на ремонт

Все пять атомных ударных подлодок ВМС Великобритании ожидают ремонта или техобслуживания в портах, сообщает The Telegraph. Шестая подлодка принята на вооружение, но еще не готова к развертыванию.

Командиры ВМС заявили изданию, что сложившаяся ситуация выставляет Великобританию «бессильной» в глазах России, которая за последний год на треть увеличила активность военно-морских сил в британских водах. Бывший командующий ВМС Великобритании Алан Уэст отметил, что сложившаяся ситуация неприемлема и «вызывает серьезную обеспокоенность».

Речь идет о подлодках класса Astute. Они «играют жизненно важную роль в сдерживании российских подлодок-невидимок», пишет газета. В частности, эти британские подлодки играют ключевую роль в защите британского флота подводных лодок класса Vanguard, несущих ядерные ракеты Trident, и двух британских авианосцев, HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») и HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»), в море.

Минобороны Великобритании заявило, что обычно не комментирует состояние подводного флота, но заверило, что британские воды «всегда защищены с помощью комплекса средств».

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости нарастить инвестиции в оборону из-за угрозы со стороны России. Он сослался на выводы британской разведки, которая ожидает нападения России на НАТО в 2030 году. Президент США Дональд Трамп называл нелепыми миллиардные траты альянса на оборону под предлогом защиты от российской угрозы.