Китай открывает Горный Алтай

В рамках формирования въездного туристического потока в регион всесезонный курорт Сбера «Манжерок» принял делегацию китайских туроператоров и блогеров-миллионников.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

15 представителей туристической индустрии Китая оценили не только природную красоту Алтая, но и созданный на всесезонном курорте Сбера премиальный уровень сервиса.

Следом за профессиональной делегацией «Манжерок» в рамках информационного тура принял китайских блогеров, чья суммарная аудитория в социальных сетях, таких как Доуинь (китайский аналог ТикТок), превышает десять миллионов подписчиков. Все инфлюенсеры специализируются на тревел-контенте в формате коротких динамичных роликов и атмосферных влогов о своих путешествиях.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«В этом году Республика Алтай приступила к системной работе по формированию въездного туристического потока, и этот инфотур стал стратегически важным этапом для глубокого знакомства с потенциалом нашего региона. Стоит отметить, что именно всесезонный курорт «Манжерок» становится флагманом китайского направления, предлагая премиальным гостям из КНР уникальное сочетание погружения в алтайскую культуру, уединения на лоне природы и нового опыта эмоциональной перезагрузки. Предложения от китайских туроператоров и контент от блогеров лягут в основу нашей дальнейшей работы по продвижению региона»,— прокомментировала первый замминистра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Манжерок» познакомил гостей из Поднебесной с Горным Алтаем во всей его первозданной уникальности. Программа визита, подготовленная командой курорта, объединила гастрономические открытия и знакомство с природными жемчужинами региона.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Рафтинг по Катуни стал настоящим испытанием духа, вертолетная экскурсия открыла захватывающую панораму Каракольских озер, а посещение острова Патмос позволило блогерам прикоснуться к уникальным духовным местам.

В 2025 году пятизвездочный отель курорта «Манжерок» прошел сертификацию по стандартам ассоциации «Мир без границ» и первым на Алтае получил статус China Friendly. Этот международный знак качества подтверждает полную готовность инфраструктуры к приему гостей из КНР и гарантирует привычный для них уровень сервиса. Для китайского туриста это означает наличие информационных материалов на родном языке, блюда национальной кухни в меню, трансляцию китайских телеканалов и многое другое.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Для команды курорта “Манжерок” сертификация China Friendly — знак качества и открытости. Это итог масштабной работы по модернизации сервиса. Мы создаем самый ценный актив — впечатления, и это требует от нас постоянных изменений, гибкости мышления и смелости идти впереди ожиданий. Полученный отелем статус доказывает, что Алтай способен предложить сервис мирового уровня»,— отметила генеральный директор курорта «Манжерок» Валентина Скляр.

Новый статус делает пятизвездочный отель курорта «Манжерок» идеальной точкой притяжения для китайских туристов, которые стремятся познакомиться с первозданной красотой Алтая в условиях безупречного комфорта.



ООО «ВК «Манжерок»