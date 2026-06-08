В Сосновском районе продают склад сети «Магнит» за 1,8 млрд рублей

ПАО «Магнит» продает офисно-складской комплекс в Сосновском районе. Объект оценили в 1,8 млрд руб., указано на платформе «Авито».

В комплексе имеются производственно-складские, административно-бытовые и вспомогательные помещения общей площадью 24,9 тыс. кв. м. Площадь земельного участка — 98,2 тыс. кв. м. Склад оснащен необходимыми инженерными коммуникациями. На парковке для легковых автомобилей предусмотрено 140 мест, для грузовиков и фур — 34.

Продавец принимает предложения по цене от желающих приобрести комплекс до 4 июля. После будет выбран покупатель, готовый заплатить самую высокую цену.

Виталина Ярховска