Мероприятия Ильменского фестиваля–2026 посетили 32 тыс. человек

Мероприятия 50-го Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни посетили 31,9 тыс. зрителей. Более 184 тыс. человек посмотрели гала-концерты «Ильменский звездопад» и «Голос России» онлайн. Об этом сообщает пресс-служба фонда Олега Митяева.

Фестиваль проходил в Челябинске с 5 по 7 июня. За три дня на сценах «Арт-сквер» и «Сад камней» на набережной реки Миасс и в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете состоялись более 35 мероприятий. В концертной, конкурсной и экспертной программах приняли участие более 130 артистов из разных городов России. На фестивале в два тура прошли конкурсы авторской песни — детский и взрослый, собрав 88 участников.

Фестиваль состоялся в рамках «Марафона авторской песни 2026–2027: голос России» с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Организаторы — министерство культуры региона и фонд Олега Митяева.

Виталина Ярховска