До 3,6 млрд рублей в Иркутске подняли кадастровую цену ТЦ «Сильвер Молл»

Суд по иску прокуратуры увеличил кадастровую стоимость ТЦ «Сильвер Молл» в Свердловском округе Иркутска до 3,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным облпрокуратуры, в 2024 году вопреки требованиям закона стоимость торгового центра была определена в размере 949 млн руб. «При этом сумма была существенно ниже установленной правительством региона», — говорится в сообщении. Исполнение решения суда проконтролирует надзорное ведомство.

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона уточнили, что решение о первоначальной стоимости было вынесено ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости». В ходе судебной оценочной экспертизы были обнаружены нарушения федеральных стандартов оценки в отчете.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года Иркутский облсуд удовлетворил иск прокуратуры об увеличении кадастровой стоимости торгового центра в Октябрьском районе Иркутска. Цена объекта была изменена с 1 млрд руб. до 3 млрд руб.

Александра Стрелкова