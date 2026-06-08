Челябинская область вновь попала в топ-30 регионов по доступности бензина

В 2026 году на среднюю зарплату жители Челябинской области могут купить 1,2 тыс. л бензина марки АИ-92. По этому показателю регион занял 28-е место среди субъектов России в рейтинге «РИА Новости».

В апреле цена 1 л бензина составляла 59,5 руб. За год стоимость выросла на 12,8%. В 2025-м на среднее жалованье местные жители могли приобрести на 15 л топлива меньше, чем сейчас. Тогда Южный Урал занял 29-е место в списке.

Лидерами рейтинга стали Москва (на среднюю зарплату можно купить 2,5 тыс. л бензина), Чукотский (2,5 тыс. л) и Ямало-Ненецкий (2,4 тыс. л) автономные округа. Последние места заняли республики Ингушетия (638 л), Чечня (670 л) и Дагестан (681 л).

Виталина Ярховска