Из Ростовской области выдворены 57 мигрантов

С территории Ростовской области выдворены 57 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полиция провела проверки на стройках, предприятиях общепита, сельскохозяйственных участках и в ряде жилых помещений в Ростове, Аксайском и Семикаракорском районах.

В результате рейдов зафиксировано 169 случаев нарушения миграционного законодательства РФ. Из них 93 касались нарушений правил въезда или режима пребывания, 35 — нарушений режима пребывания, 22 — незаконной трудовой деятельности, 17 — незаконного привлечения к трудовой деятельности и 2 — уклонения от выдворения за пределы РФ.

Наталья Белоштейн