В результате землетрясения на Филиппинах один человек погиб и четверо пострадали

Минимум один человек погиб, четверо пострадали в результате землетрясения на юге Филиппин магнитудой 7,8. Обрушилось несколько зданий на острове Минданао, сообщают AFP и ABS-CBN News со ссылкой на местную полицию.

По информации государственного сейсмологического агентства Phivolcs, землетрясение ощущалось как «разрушительное» в городе Хенерал Сантос — там сила толчка достигала 7 баллов по шкале Рихтера. В городе Давао были приостановлены работа и занятия на всех уровнях. Проводятся работы по оценке ущерба.

В сообщении Phivolcs говорится, что волны цунами более чем на один метр превышают обычные приливы, и могут продолжаться в течение нескольких часов.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил координацию мер реагирования Национальному агентству по борьбе со стихийными бедствиями, а департаменту социального обеспечения — подготовку гуманитарной помощи и эвакуационных центров. Также он распорядился приостановить учебные занятия в пострадавших районах Минданао.

Эрнест Филипповский