Axios: Нетаньяху согласился отложить ответный удар по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Дональдом Трампом согласился отложить ответ на иранские удары, чтобы дать Вашингтону время заключить сделку с Тегераном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации собеседника издания, господин Нетаньяху сначала возражал, но в итоге согласился отступить.

«Мы находимся в таком моменте — зачем ставить под угрозу потенциальную сделку, когда идет уже четвертая четверть игры. Президент считает, что мы занимаемся этим три месяца — сейчас самое время довести дело до конца»,— пояснил позицию Вашингтона американский источник.

Сам Дональд Трамп в интервью газете Financial Times заявил, что у Биньямина Нетаньяху «не будет другого выбора», кроме как принять любое соглашение, которого США добьются на переговорах с Тегераном.

7 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю, назвав это ответом на израильскую атаку по Бейруту. При этом высокопоставленный американский источник Axios подчеркнул, что Белый дом не давал разрешения на израильский удар по ливанской столице.