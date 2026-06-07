Иран заявил об ударе по израильской авиабазе «Рамат-Давид»

Иран ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе «Рамат-Давид», заявил Корпус стражей исламской революции. Именно с этой авиабазы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Ливан, утверждает КСИР.

«Сегодняшняя операция была всего лишь предупреждением, и если агрессия повторится, ответные меры будут более масштабными»,— указано в заявлении КСИР в Telegram-канале.

Иран выпустил по северу Израиля около 10 баллистических ракет несколькими залпами, сообщает The Times of Israel. ЦАХАЛ заявил, что все ракеты были перехвачены.