Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира
1 (1). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 2:23.31,243. 2 (3). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — отставание 6,271 сек. 3 (5). Изак Аджар (Франция, Red Bull) — 23,394. 4 (7). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 24,261. 5 (10). Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 26,553. 6 (15). Арвид Линдблад (Великобритания, Racing Bulls) — 29,010. 7 (9). Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 30,369. 8 (11). Александр Албон (Таиланд, Williams) — 33,413. 9 (17). Эстебан Окон (Франция, Haas) — 37,140. 10 (18). Серхио Перес (Мексика, Cadillac) — 39,153.
В скобках — место на стартовой решетке.
Результаты Аджара, допустившего нарушение правил, могут быть пересмотрены.
Чемпионат пилотов
1. Антонелли — 156 очков. 2. Хэмилтон — 90. 3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 88. 4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 75. 5. Пиастри — 60. 6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 58. 7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 43. 8. Аджар — 29. 9. Лоусон — 26. 10. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 26.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 244 очка. 2. Ferrari — 165. 3. McLaren —118. 4. Red Bull — 72. 5. Alpine — 41. 6. Racing Bulls — 39. 7. Haas — 21. 8. Williams — 11. 9. Audi — 2. 10. Cadillac — 1. 11. Aston Martin — 0.