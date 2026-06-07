IATA: авиакомпании потеряют $100 млрд из-за войны в Иране

Дополнительные расходы мировых авиакомпаний на топливо, связанные с ростом цен из-за войны в Иране, составят почти $100 млрд. Это подсчеты, опубликованные Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Если в прошлом году авиакомпании потратили на топливо $252 млрд, то в текущем году, по прогнозам ассоциации, эти расходы вырастут на 40% и достигнут $350 млрд.

Рост расходов на топливо приведет к существенному снижению прибыли авиакомпаний. IATA ожидает, что в 2026 году их совокупная прибыль составит около $23 млрд. Это почти вдвое ниже результата 2025 года ($41 млрд), а также сделанных ранее прогнозов на текущий год ($45 млрд). Совокупная выручка, как ожидается, увеличится на 9,4%, до $1,17 трлн, однако это не перекроет повышение цен на топливо.

«Связанные с войной перебои в авиасообщении на Ближнем Востоке и рост цен на топливо ухудшили прогноз для авиакомпаний»,— заявил глава IATA Уилли Уолш. По его словам, эта ситуация негативно влияет на всех участников рынка, но сильнее всего затронуты перевозчики из стран Ближнего Востока и небольшие авиакомпании.

Яна Рождественская