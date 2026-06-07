Опять на пять

Кими Антонелли впервые в своей карьере стал победителем состоявшегося 7 июня Гран-при Монако. Для гонщика Mercedes это уже пятый подряд выигранный этап в нынешнем сезоне. Ближайшего преследователя — Льюиса Хэмилтона — 19-летний итальянец в общем зачете опережает на 66 очков.

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Фото: Manon Cruz / Reuters Кими Антонелли

Фото: Manon Cruz / Reuters

Гран-при Монако в календаре чемпионата мира стоит на особом месте. Он до жути престижен, все гонщики хотят его выиграть, а все зрители на этапе побывать. Но обгонять на узких улицах столицы Монте-Карло негде, а потому там почти никогда ничего не происходит. Получается, что гонку все ждут, но от нее самой ничего не ждут. У воскресного этапа были все шансы оказаться именно таким.

Да, прямо после того, как погасли стартовые огни, сломался Red Bull Макса Ферстаппена, который стоял на стартовой решетке вторым следом за Кими Антонелли (как он сам потом выразился: «Чертов мотор просто сдох!»), но, если не считать этого, все шло в традиционно спокойном русле. Антонелли отлично отработал старт и удивительно легко умчался от соперников. Он был так быстр, что после того, как в очередной раз показал лучшее время на круге, из боксов Mercedes его даже одернули, велев сбавить темп.

Следом за Антонелли обосновалась пара гонщиков Ferrari — Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. За ними шел Изак Аджар. Второй номер Red Bull ехал медленно, ругался в эфире, требовал мощности. Ему отвечали, что проблему видят, но поделать ничего не могут. Учитывая, что в Монако обгоны случаются только по большим праздникам, это означало, что Аджар фактически отрезал весь пелотон от первой тройки.

Шедший прямо за ним Джордж Расселл на таком же Mercedes, как у Антонелли, вынужден был терять по две секунды на круге относительно лидера.

Иными словами, уже после первой четверти гонки можно было, казалось, назвать имена призеров этапа. Но гонка все же не превратилась в отбывание ее участниками номера. Правда, благодарить за это следует не их самих или погоду, которая, бывает, вносит разнообразие в размеренное течение особо скучных этапов. В воскресенье героями стали, во-первых, судьи, раздававшие штрафы так, словно у них вот-вот истечет срок годности и их требуется срочно реализовать. Скажем, Расселл умудрился сначала получить штраф в виде пятисекундного stop&go, а потом его наказали уже проездом по пит-лейн, за то, что он неправильно отбыл первый штраф.

Во-вторых, свой вклад в организацию шоу внесли дорожные рабочие. Специально к гонке асфальт было решено чуть обновить, но одна из заплаток оказалась с сюрпризом. Асфальт просто крошился. В итоге в этом месте в стену улетел Лэнс Стролл (Aston Martin). Сразу после рестарта гонки в том же самом месте и ровно по такому же сценарию (гонщик поворачивает руль, но машина, намотавшая на колесо куски асфальта, едет прямо поскольку утратила контакт с дорогой) вылетел Леклер. После этого этап остановили уже красными флагами.

Представители директората гонки озабоченно ходили вокруг проблемной заплатки, думали, что с ней делать, но в итоге сочли, что имеющаяся выбоина не так уж и опасна и достаточно просто все хорошенько подмести. А чтобы развлечь публику, было решено дать рестарт с места. То есть те полминуты отрыва от ближайшего преследователя, которые наработал Антонелли к последней трети гонки, просто сгорели.

Если итальянца это и волновало, то он никак этого не показал. Рестарт отработал так же четко, как и старт. И снова улетел от Хэмилтона на совершенно безопасное расстояние.

Да тот и не пытался за ним угнаться. А позади семикратного чемпиона мира катились два гонщика с неотбытыми штрафами — Пьер Гасли и Расселл. С учетом их потерь на штрафах на третьем месте оказался Аджар. На той самой машине, которая совсем не хотела ехать. Правда, и он нахватал штрафов. Судьи не успели вынести суждения по всем его проступкам до финиша и отложили решения на потом.

Как бы то ни было, победа в Монако позволила Кими Антонелли (для него это уже пятая подряд выигранная гонка) еще сильнее упрочить лидерство в чемпионате. Поднявшегося на второе место Хэмилтона он опережает на 66 очков. Идущего третьим Расселла — на 68.

Александр Петров