Бюджет прочувствовал дорогую нефть

Дополнительные нефтегазовые доходы по итогам мая впервые с начала кризиса на Ближнем Востоке значимо пополнили федеральный бюджет — их сумма составила 175 млрд руб. после скромных 21 млрд руб. в апреле (в предыдущие месяцы 2026 года их вовсе не было). Общая же сумма налоговых поступлений от продажи нефти и газа в мае — 679 млрд руб. — по отношению к этому же месяцу 2025-го выросла на треть. Рост допдоходов привел к увеличению объема их конвертации в валюту для пополнения ФНБ по бюджетному правилу на предстоящий месяц, вызвав в моменте спекулятивное ослабление рубля на Мосбирже до 11 руб. за юань.

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Нефтегазовые доходы федерального бюджета за май составили 679 млрд руб. и сократились относительно апрельских (856 млрд руб.) на 26%, следует из опубликованных Минфином 3 июня данных. Но это снижение носит календарный характер — в мае не было поступлений крупного налога на дополнительный доход, НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год. С учетом этого календарного фактора нефтегазовые доходы бюджета по отношению к апрелю подросли — на 83 млрд руб.

В более корректном годовом сравнении — к маю 2025 года — сборы выросли сразу на треть (на 32,5%, с 513 млрд руб.). Очевидная причина майского увеличения поступлений — выросшая в апреле (налоги уплачиваются с месячным лагом) до $95 за баррель цена Urals (по данным мониторинга Минэкономики).

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В итоге в мае сумма дополнительных нефтегазовых доходов (разница между собранными 679 млрд и определенным на этот месяц базовым уровнем в 504 млрд руб.) составила 175 млрд руб. Эту прибавку можно считать первой более или менее значимой суммой допдоходов после обострения конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля. В апреле такие поступления тоже были, но в более скромном в масштабах бюджета размере 21 млрд руб. Далее, в июне, Минфин, по его предварительной оценке, ждет сверхдоходов в размере уже 220 млрд руб.

Тем не менее, из-за низкой цены Urals в первом квартале, в целом за пять месяца этого года проседание нефтегазовых доходов бюджета к такому же периоду 2025 года сохраняется.

За январь—май собрано 2,98 трлн руб., на 30% меньше, чем годом ранее.

Поскольку, по мнению аналитиков, ввиду больших разрушений нефтяной инфраструктуры на Ближнем Востоке благоприятная для России конъюнктура на сырьевых рынках продлится еще достаточно долго даже при завершении горячей фазы конфликта, отставание сборов в годовом выражении далее будет сокращаться. Это, возможно, позволит Минфину выполнить годовой бюджетный план по нефтегазовым доходам — 8,9 трлн руб. При верстке бюджета-2026 была заложена цена российской нефти в $59 за баррель. Пока текущая стоимость Urals по итогам четырех месяцев (исходя из помесячных данных Минэкономики) складывается выше этой отметки — $64,4 за баррель.

С учетом ожиданий дополнительных доходов в июне Минфин 3 июня также объявил о размере покупок валюты для Фонда национального благосостояния по бюджетному правилу. Из-за падения нефтяных цен в начале года на два месяца (на март и апрель) его действие в этой части было приостановлено. В мае покупки возобновились, но их объем (с учетом ранее несостоявшихся продаж) оказался невелик — лишь 5,8 млрд в день. Тогда с учетом продаж ЦБ, который, согласно собственному плану на полугодие, напротив, реализует валюту в рамках операций вне бюджетного правила, сальдированные покупки регуляторов составили всего 1,2 млрд руб. в день.

Теперь же, как сообщил Минфин, в период с 5 июня по 6 июля объем его покупок юаней будет равен 9,9 млрд руб. в день (5,3 млрд с учетом встречных продаж Центробанка). Такое увеличение спроса на валюту со стороны регуляторов вызвало спекулятивное ослабление рубля на валютном рынке. В моменте юань в ходе основной сессии Мосбиржи преодолевал психологическую отметку в 11 руб. Большинство аналитиков сходятся на том, что в условиях роста экспорта и слабого спроса на валюту со стороны импортеров и населения рубль пока будет оставаться крепким.

Вадим Вислогузов