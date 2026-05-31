Отельеры приценились к лету

Размещение в российских отелях на предстоящее лето за год подорожало на 5–6% год к году, это вдвое ниже темпов прироста показателя за предыдущий год. В целом спрос на отели сократился на 5%, и существенный рост цен показали только наиболее популярные у туристов Крым и Анапа, где отельеры подняли тарифы на 15,5–17%.

Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях на июнь—август с учетом дополнительных услуг составила 12,4 тыс. руб., увеличившись год к году на 5,6%, подсчитали в Travelline (система управления гостиничными продажами). Согласно «Островку», средняя стоимость проданной ночи по всем типам размещения на лето в России достигает 6,1 тыс. руб., прибавив год к году 5%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что размещение в России за год подорожало в среднем на 5–6%.

Это ниже инфляции и существенно менее выраженный прирост, чем годом ранее, когда он достигал 10–12%, говорит эксперт. Он не исключает, что в 2026 году по итогам всего лета прирост снизится до 3–4%.

Сдержанный рост наблюдается в контексте падающего спроса. Согласно Travelline, совокупное количество проданных ночей на лето внутри страны сократилось на 5% год к году. Глубина бронирования осталась прежней: поездки на лето в этом году планируют в среднем за 90 дней, годом ранее показатель был 89.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский ранее говорил о падении спроса по стране на 4,8%. Это объясняется напряженным информационным фоном и стремлением туристов сэкономить (см. “Ъ” от 15 мая).

Россия в то же время остается основным направлением для самостоятельных поездок летом. Согласно «Островку», на страну приходится 83% всех продаж.

Оставшиеся 17% — зарубежные направления. Аналитики OneTwoTrip говорят, что Россия формирует 64% авиационных и 67% гостиничных бронирований.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич замечает, что средние тарифы отельеров растут медленнее издержек. Последние, по его словам, за год увеличились на 10–12% за счет цен на продукты питания, базовые услуги и проч.

Средняя стоимость размещения в отелях в топ-10 регионов России в июне—августе 2026 года Выйти из полноэкранного режима Регион Стоимость размещения (тыс. руб. за ночь) Изменение год к году (%) Изменение спроса год к году (%) Краснодарский край 14,2 –1,2 12,5 Санкт-Петербург 10,9 3,7 –10 Москва 8,3 –0,8 –12,7 Крым 14,6 15,5 13,3 Ставропольский край 14,8 12,6 –15,5 Калининградская область 13,4 –1 –19,8 Московская область 15,7 7,1 –6,8 Татарстан 10,6 8 –9,6 Приморский край 10,3 5,3 –7,1 Ярославская область 10,6 3,3 –8,7 Открыть в новом окне Источник: Travelline.

Собственники часто ставят перед управляющими задачу не снижать среднюю доходность, а возможности оптимизации затрат ограничены, добавляет он. В Azimut Hotels говорят о росте операционных расходов на 12–18% за год. Даже при сохранении номинальной цены доходность отелей летом в основных регионах снизится, говорят в компании.

Лидером роста средней стоимости среди топ-10 направлений летом, по данным Travelline, стал Крым. Показатель вырос на 15,5% год к году, до 14,6 тыс. руб. Тренд прослеживается в контексте роста спроса. Количество летних бронирований на полуострове год к году увеличилось на 13,3%. Сильный восстановительный рост в этом году показывают некоторые курорты Краснодарского края.

В «Островке» говорят, что средняя стоимость проданной в Анапе ночи прибавила год к году 17%, до 6,1 тыс. руб. в контексте двукратного скачка спроса. Геленджик в то же время показал увеличение на 9%, до 7,3 тыс. руб. за ночь при росте продаж на 41%.

Для сравнения, в Сочи аналогичный прирост средней стоимости ночи составил всего 1%, до 6,7 тыс. руб. Из-за частных ограничений на работу аэропорта и перераспределения части потока в пользу Анапы интерес к курорту в этом году снижается (см. “Ъ” от 15 марта).

Но в некоторых регионах цена размещения резко растет вразрез с динамикой спроса. Например, стоимость ночи в Ставропольском крае, по данным Travelline, год к году прибавила 12,6%, до 14,8 тыс. руб. летом. Но количество проданных ночей упало на 15,6%.

Станислав Ивашкевич не исключает, что коррекция может быть связана в том числе с изменением структуры предложения: в Ставропольском крае запустились сразу несколько высокобюджетных средств размещения. Сергей Ромашкин добавляет, что многие санатории — ведомственные объекты: они в принципе не придерживаются гибкой системы ценообразования.

В других регионах со сниженным спросом отельеры, напротив, корректируют стоимость услуг. В Калининградской области, потерявшей 19,8% продаж, средняя стоимость ночи снизилась на 1%, до 13,4 тыс. руб., следует из данных Travelline.

В Москве бронирований стало меньше на 12,7%, а тариф опустился на 0,8% год к году, до 8,3 тыс. руб.

Сергей Ромашкин замечает, что только очень выраженное снижение стоимости может стимулировать продажи. «Спрос оживает при дисконте 20–25%, далеко не все отели к этому готовы»,— говорит эксперт.

Александра Мерцалова