Что такое лихорадка Эбола

22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго на национальном уровне до «очень высокого», на региональном — до «высокого». На глобальном уровне, по оценкам ВОЗ, угроза пока «низкая». Что известно об этом заболевании — в справке “Ъ”.

Что такое Эбола Геморрагическая лихорадка Эбола, вызванная вирусом Эбола,— тяжелое острое инфекционное заболевание. Болезнь поражает человека и некоторые виды животных. Вирус впервые был идентифицирован в 1976 году, когда одновременно произошли две вспышки — в Заире (Демократическая Республика Конго, ДРК) и Южном Судане. Вирус передается людям от диких животных и распространяется от человека человеку при тесном контакте через слизистую оболочку или повреждения на кожном покрове. Вирус выделяется в течение трех недель с момента развития болезни. Врачами были задокументированы случаи заражения людей от шимпанзе и горилл. Нередко отмечались случаи заражения медработников, которые шли на близкий контакт с пациентами без соблюдения должного уровня защиты или в условиях нехватки спецодежды, дезинфектантов или неправильной/недостаточной дезобработки при снятии спецодежды.

Симптомы лихорадки Эбола Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. Первые симптомы: лихорадка (повышение температуры) и озноб;

слабость;

воспаление слизистой оболочки носоглотки и лимфоидной ткани глотки (фарингит) и кашель;

боли в мышцах (миалгия);

боли в животе, диарея (понос). Схожесть этих симптомов с дизентерией и гриппом вводила в заблуждение врачей, не знающих об особенностях лихорадки Эбола. Отличительным симптомом называют внутренние и внешние кровотечения (геморрагический синдром). Средний коэффициент смертности составляет 50%, в ходе вспышек показатели летальности достигают 90%.

Крупные вспышки Эболы Вспышки лихорадки Эбола регулярно регистрируются в странах Центральной Африки. За последние 50 лет жертвами вируса на континенте стали около 15 тыс. человек. В 2013–2016 годах эпидемия, начавшаяся в Гвинее и быстро перекинувшаяся на соседние Сьерра-Леоне и Либерию, распространилась за пределы региона. Завозные случаи заболевания были зафиксированы в Испании, Великобритании, Италии и США. По данным ВОЗ, тогда заразилось около 30 тыс. человек, умерло 11,3 тыс. Следующая крупная вспышка Эболы, происходившая в ДРК в 2018–2020 годах, насчитывала почти 3,5 тыс. случаев заболевания, скончалось более 2,3 тыс. человек. Впоследствии вспышки продолжали регистрировать в ДРК, Гвинее и Уганде. По последним данным властей Демократической Республики Конго, в стране в мае 2026 года подтверждены 83 случая заболевания и 9 случаев смерти от лихорадки Эбола. Кроме того, проверяются 746 случаев заболевания и 176 смертей, причиной которых может быть вирус Эбола. Два случая заражения и один случай смерти подтверждены в соседней с ДРК Уганде.