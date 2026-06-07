В Татарстане возбудили три дела в отношении жестоко избившего женщину мужчины

В Татарстане возбудили три уголовных дела в отношении мужчины, который избил женщину в городе Заинск. Об этом сообщила региональная прокуратура. Инцидент произошел 4 июня на улице Никифорова.

Дела возбуждены по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью, оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении представителя власти. Заинская городская прокуратура взяла ход расследования на контроль, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

На опубликованном прокуратурой видео мужчина вытащил избитую девушку из дома и бросил ее около подъезда. Затем начал избивать ее ногами и руками и кричать: «К кому ты хотела бежать?».