«Почта России» снова доставляет

«Почта России» снова занялась доставкой американских посылок. Компания возобновила прием отправлений из США впервые с 2022 года. Одна партия уже прибыла в страну транзитом через третьи страны. До введения ограничений это направление было одним из самых популярных. Россияне заказывали одежду, обувь, электронику и БАДы, а объем почтового импорта превышал 50 тонн в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

За последние четыре года этот рынок фактически поделили между собой сервисы-посредники и логистические компании. Теперь у них появляется серьезный конкурент, считает генеральный директор Международной ассоциации развития рынка e-commerce России Алексей Молодых:

«В этот период посылки возили, как мы знаем, частные сервисы вроде "Бандерольки" или CDEK. Сама доставка станет более массовой. Разумеется, "Почта России" здесь может отхватить большой кусок рынка, около 1/3 от этого объема, что оценивается где-то в $4 млрд. Ее главный плюс — это, конечно, огромная сеть из 38 тыс. отделений.

Частные компании работают в основном в крупных городах, а "Почта" довезет до любого поселка. Доставлять будут в основном три категории товаров, которые в России стали дефицитом и сильно подорожали. Это косметика (известные американские бренды без риска купить подделку), одежда и обувь, БАДы и витамины. Но очередей за посылками не ожидается. Российские карты в США все еще не работают, поэтому придется переплачивать за байеров или сервисы помощи в выкупе».

До 2022 года многие американские магазины отправляли товары напрямую в Россию. Посылка обычно доходила за две-три недели и выдавалась в обычном почтовом отделении. После закрытия канала покупателям пришлось переходить на посредников, зарубежные склады и альтернативные маршруты.

С тех пор сроки доставки выросли и иногда превышают 30 дней, а стоимость логистики заметно увеличилась. Возвращение доставок из США по почте сделает зарубежный шопинг доступнее для тех, кто раньше не хотел разбираться в альтернативных схемах заказа, пояснил главный редактор журнала «К.Е.Д» Дмитрий Егоров:

«Напрямую, понятное дело, это дешевле. На данный момент если у тебя есть подходящая банковская карточка, продавец на eBay или Amazon отправлял заказ в Россию. Иногда они требовали подтверждения, что это твой адрес, и просили, например, в качестве доказательств сканы квитанций за электричество или коммунальные услуги. Потом можно было в почтовом отделении спокойно получить свою посылку. Те, кто этим занимался, уже давно все выходы знают, для них тут ничего не изменится.

Но, может быть, более массовый покупатель, интересующийся просто модненькими кроссовками или товарами не за такую высокую цену, которую назначают за них в России, теперь будут чаще заказывать их из США и других стран. А так, у нас много частных посредников и есть вполне себе уже состоявшиеся платформы, которые из других стран заказывают. Не думаю, что они закроются после того, как это сообщение было налажено, потому что все равно из-за карточек и различных сложностей сейчас многое труднее».

При этом ограничения на доставку из США остаются прежними. Американские санкции все также запрещают поставки в Россию одежды, обуви, техники и ряда других товаров $300.

Андрей Дубков, Анжела Гаплевская