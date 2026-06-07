МЧС предупредило москвичей о сильной жаре на следующей неделе

До 10 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой 30–31°С, сообщила пресс-служба управления МЧС по столице. В городе объявили оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до 18:00 мск 10 июня, следует из данных Гидрометцентра России.

В ближайшие пять–семь дней среднесуточная температура воздуха в Москве будет превышать норму на 3–4°, написал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. В понедельник ожидается +27–29°С, во вторник, среду и четверг — +28–30°.

Температура воздуха в Москве понизится до +22–25° к концу следующей недели, ожидают синоптики. По предварительным прогнозам, до конца второй декады июня максимальная температура в столице не опустится ниже +20°.