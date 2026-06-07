Председатель СКР потребовал доклад об аварийном доме в Шахтах

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, потребовал доложить о результатах проверки информации о том, что жильцы до сих пор не расселены из аварийного дома на ул. Ворошилова в Шахтах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

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По данным ведомства., в соцсетях появилась информация о том, что дом 1972 года находится в непригодном состоянии. «Инженерные системы изношены, подвальное помещение затоплено канализационными стоками, входная группа и несущие конструкции разрушаются, в стенах образовались трещины. Несмотря на признание строения аварийным в 2024 году, до настоящего времени граждане не расселены»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева