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Председатель СКР потребовал доклад об аварийном доме в Шахтах

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, потребовал доложить о результатах проверки информации о том, что жильцы до сих пор не расселены из аварийного дома на ул. Ворошилова в Шахтах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

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Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По данным ведомства., в соцсетях появилась информация о том, что дом 1972 года находится в непригодном состоянии. «Инженерные системы изношены, подвальное помещение затоплено канализационными стоками, входная группа и несущие конструкции разрушаются, в стенах образовались трещины. Несмотря на признание строения аварийным в 2024 году, до настоящего времени граждане не расселены»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева

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