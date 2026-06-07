Архиепископ Галстанян призвал армян голосовать на выборах в парламент

Лидер оппозиционного движения «Священная борьба», архиепископ Баграт Галстанян призвал жителей Армении проголосовать на выборах в парламент республики. Господин Галстанян находится под домашним арестом по обвинению в подготовке терактов и попытке свержения конституционного строя.

«Кто не идет на выборы, тот не имеет права говорить что-либо, тот дает другим решать, как ему жить. Мы сегодня оказались перед водоразделом. Я призываю всех пойти на голосование и взять на себя ответственность»,— сказал архиепископ журналистам (цитата по «Sputnik Армения»).

Баграта Галстаняна арестовали в июне 2025 года. По версии следствия, он вместе со сторонниками планировал поджоги и взрывы в населенных пунктах Армении с целью свержения власти в республике. В апреле ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Парламентские выборы начались в Армении утром 7 июня. Участки закроются в 20.00 (19.00 мск). За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил, то есть 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года.