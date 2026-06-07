В Энергодаре два отделения банка и многоквартирный дом повреждены ударами ВСУ

Энергодар в Запорожской области подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram. В результате ударов пострадали трое мирных жителей, двоих из них госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Ситуация остается под контролем городских служб и медиков.

По словам мэра, удары наносились как по жилому сектору, так и по объектам банковской инфраструктуры. Повреждения получили два отделения ПСБ, а также многоквартирный жилой дом, в котором одна квартира полностью выгорела.

Все экстренные и коммунальные службы Энергодара работают в усиленном режиме для ликвидации последствий атак. Максим Пухов поблагодарил защитников, медиков и сотрудников служб за работу по обеспечению безопасности и помощь пострадавшим.