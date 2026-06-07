Из-за остановки поезда «Ростов-на-Дону — Новороссийск» задерживаются 9 поездов и 6 электричек

Утром в воскресенье, 7 июня, поезд №819 «Ласточка» Ростов-на-Дону — Новороссийск остановился по техническим причинам на участке между станциями Васильево-Петровская и Орловка-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

После устранения неполадки поесть отправился по маршруту в 10:40, однако это привело к задержке девяти поездов дальшего следования и шести пригородных поездов. «Время задержки составляет от 15 минут до 1 часа 18 минут. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева