В Таганроге 12 студенток получили единовременную выплату по беременности

По состоянию на 1 июня 12 будущих мам в Таганроге получили единовременную выплату в рамках региональной программы по повышению рождаемости. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Сумма выплаты обучающихся в учреждениях среднего профессионального и высшего образования составляет 100 тыс. руб.

«Также в рамках нацпроекта продолжают действовать и другие меры поддержки семей с детьми: пункты проката вещей для новорожденных, единовременная выплата 300тыс. руб. многодетным семьям и компенсация половины стоимости обучения студентам из многодетных семей»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева