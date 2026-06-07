Ушаков не стал называть имя посетившего Киев российского бизнесмена

Киев посетил «достаточно крупный» бизнесмен из России, который довольно известен. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Господин Ушаков также рассказал о контактах России с украинскими властями. По словам помощника президента, у Москвы как открытые, так и закрытые контакты с Киевом. Открытые существовали, когда обе стороны проводили несколько раундов переговоров, добавил Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ ранее заявил, что три недели назад в Киев летал бизнесмен из России. Господин Путин добавил, что давно знаком с этим человеком и доверяет ему. По словам президента, бизнесмен хотел поехать и «послушать», а потом рассказать, о чем велась речь в украинской столице. Как сказал господин Путин, он в итоге встретился с бизнесменом после его возвращения из Киева.

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