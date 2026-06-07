Верными курсами

Ресторан «Усадьба Рябининых» один из самых заметных в Челябинске. Яркий, созданный в крутом, но сложном месте успешной командой, которая решила сделать серьезный акцент на русскую, и прежде всего, уральскую кухню. К летнему сезону тут решили не останавливаться на уже достигнутом, и, наконец-то открыв веранду, обновили меню, и добавили идентичности, введя еще и специальный сет «Челябинская область».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Вид на усадьбу с подворья

Фото: фото Дмитрий Моргулес Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Вид на усадьбу с подворья

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Летняя веранда — то, чего явно не хватало этой локации. В основном доме — залы ресторана и бар, в бывшем сарае рядом еще одно заведение — бар «Лукич», который нуждается в отдельном обзоре. А вот дворик усадьбы пустовал. Теперь же есть возможность полакомиться здешними блюдами на свежем воздухе.

А полакомиться есть чем. Особенно тем, кто любит серьезные, «тяжелые», душевные застолья, обеды и ужины, когда много и еды, и напитков, и десертов.

Основное меню не столько новое, сколько обновленное. Какие-то позиции убрали, например, мороженое с черной икрой за 990 руб. Но без икры вы не останетесь – среди закусок есть «Икорный сет» за 15900 руб. (осетровая икра, икра кижуча, блины классические и шпинатные, хлеб картофельный и луковый, оладьи, икряники, риет из белой и красной рыбы, каленые яйца, огурец, редис и дорогие водка или игристое на выбор).

И вообще – основное меню богатое, разнообразное, требующее детального изучения и опробования. Как и впечатляющие барная и винная карты. Несмотря на то, что «Усадьба Рябининых» один из самых дорогих ресторанов Челябинска. Полнокровный обед даже без алкоголя обойдется вам минимум в 4-5 тыс. рублей. Но одни названия чего стоят!

Например, на закуску тут можно заказать строганину из муксуна (1320 руб.), а затем салат с олениной, белыми грибами и печеными овощами (990 руб.). На первое — борщ с кониной, сметаной и копченым салом (850 руб.). Ну а дальше на выбор: скажем, из выпечки — курник с рябчиком и ананасами (да, прямо по Маяковскому, 102 руб.), или томленый конь из печи с кремом из печеной капусты (1210 руб.), а можно и пельмени из хищных рыб с двумя видами икры и томлеными сливками в горящих углях (750 руб.), или как горячее — голубцы с раковыми шейками, красной икрой и сметанным кремом (1710 руб.)…

Если вы не готовы к такому натиску на желудок и другие внутренние органы, то есть отдельное меню поздних завтраков. А еще здесь сделали специальный сет, посвященный кислице — уральской дикорастущей траве, которую, как уверяют здесь, раньше добавляли во многие продукты и блюда уральской кухни.

Но главная «фишка» наступившего лета — сет, названный «Челябинская область», позиционирующийся как нечто особенное, и которое берет на себя, ни много ни мало — создать и закрепить в умах потребителя некую даже не уральскую, а именно челябинскую кулинарную идентичность. Задача идеологически сложная. Но по деньгам посильная: 2200 рублей.

Впрочем, все пять курсов сета весят всего 400 граммов. Поэтому прежде, чем взяться за него, стоит плотно позавтракать. Тем более что и тут можно наткнуться на шедевры. И не только по названию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Бородинский мильфей с форшмаком из олюторовской сельди и яйцом всмятку (410 руб.)

Фото: фото Дмитрий Моргулес Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Бородинский мильфей с форшмаком из олюторовской сельди и яйцом всмятку (410 руб.)

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Например, бородинский мильфей с форшмаком из олюторской сельди и яйцом всмятку (410 руб). Поверьте мне, стареющему еврею, любящему форшмак всей своей душой, этот тончайший на вкус нежный крем вы запомните на вкус надолго. Нет, это не бедные кухоньки небогатых евреев послевоенной Одессы или северной Польши или Германии — это таки блюдо дорогого ресторана в лучших домах… теперь и в Челябинске.

Сколь проста, столь и хороша оказалась почти обыкновенная пшенная каша с печеной тыквой, конфитюром из сухофруктов и орехами (340 руб).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Пшенная каша с печеной тыквой, конфитюром из сухофруктов и орехами (340 руб)

Фото: фото Дмитрий Моргулес Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Пшенная каша с печеной тыквой, конфитюром из сухофруктов и орехами (340 руб)

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Наконец, чудесны были и блины с бычьими хвостами, пармезановым муссом и вяленым желтком (560 руб). Очень сытно, сочно, хочется еще пару порций. Но тут уже и первый курс сета принесли.

Называется он «Касли», и представляет из себя поданную на ромбике из каслинского литья черную тарталетку с паштетом из косули, копчёным ягодным джемом, кремом из тыквы и посыпкой из мелко протертой вяленой косули.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Сет "Челябинская область". Курс 1 - "Касли" Тарталетка черная с паштетом из косули, копчёным ягодным джемом, кремом из тыквы и с вяленой косулей

Фото: фото Дмитрий Моргулес Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Сет "Челябинская область". Курс 1 - "Касли" Тарталетка черная с паштетом из косули, копчёным ягодным джемом, кремом из тыквы и с вяленой косулей

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Что сказать — паштет нежнейший, ягоды добавили кислинки, тыква — чуть сладости, а вяленая косуля — объема всему этому великолепию. Шикарный кулинарный этюд.

Второй курс — «Непряхино». Судак в морковной глазури с копченым творогом и маринованным яблоком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Сет "Челябинская область". Курс 2 - "Непряхино". Судак в морковной глазури с копчёным творогом и маринованным яблоком.

Фото: фото Дмитрий Моргулес Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Сет "Челябинская область". Курс 2 - "Непряхино". Судак в морковной глазури с копчёным творогом и маринованным яблоком.

Фото: фото Дмитрий Моргулес

В этом случае каждый компонент оказался чудесен сам по себе. Судак хорош, хоть и оказался чуть пресноват, копченый творог это просто вкусно, и яблоко ничего так себе. Но что эти три продукта делают вместе, лично я так и не понял. Хотя и невкусным это не назовешь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Сет "Челябинская область". Курс 3 - "Златоуст". Мармелад из кислицы с крапивой и пудрой из душицы.

Фото: фото Дмитрий Моргулес Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Сет "Челябинская область". Курс 3 - "Златоуст". Мармелад из кислицы с крапивой и пудрой из душицы.

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Курс номер три — «Златоуст». Здесь на несъедобной уже мозговой косточке и в сопровождении несъедобного мха подали чутка мармелада из кислицы и пудрой из душицы в обертке из, кажется, огурца, и с чипсиком из листика крапивы. Мечта фанатов здорового питания. Но на языке – почти как устрица или мидия – скользко, и не успел толком распробовать. Но прикольно, конечно.

Курс 4. «Агаповка». Пельмени с кониной, кремом из моркови и тыквы, малосольными огурцами и сметанным кремом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Сет "Челябинская область". Курс 4 - "Агаповка". Пельмени с кониной, кремом из моркови, малосольными огурцами и сметанным кремом.

Фото: фото Дмитрий Моргулес Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Сет "Челябинская область". Курс 4 - "Агаповка". Пельмени с кониной, кремом из моркови, малосольными огурцами и сметанным кремом.

Фото: фото Дмитрий Моргулес

Отменные пельмени. Треугольные, как шляпа Петра Первого, и сочные несмотря на то, что фарш из конины штука в варке сложная. Очень к месту как соус к пельменям крем из моркови и тыквы. Малосольные огурцы — скорее для объема, можно было бы обойтись и без них. А пельмени надо подавать, конечно, в качестве отдельного блюда, полной, а лучше двойной порцией, да под наливочку какую-нибудь…

Финальный, пятый курс — десертный. Называется «Фершампенуаз». Представляет из себя утрамбованные в маленькую алюминиевую чашечку красный творог с мороженым из сюзьмы, черемуховым маслом и свежими ягодами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Сет "Челябинская область". Курс 5 - "Фершампенуаз". Красный творог с мороженым из сюзьмы, черемуховым маслом и свежими ягодами.

Фото: фото Дмитрий Моргулес Ресторан "Усадьба Рябининых" (Челябинск). Сет "Челябинская область". Курс 5 - "Фершампенуаз". Красный творог с мороженым из сюзьмы, черемуховым маслом и свежими ягодами.

Фото: фото Дмитрий Моргулес

А вот здесь творог оказался к месту. Как и все прочие ингредиенты. Красота!

Собственно сетом поиски челябинской идентичности не закончились. Так, среди названий коктейлей я обнаружил и «Чуриловский сауэр», и «Челябинские шишки», и «ЧМЗовский мул».

«Усадьба Рябининых» порадовала. Не только тем, что держит марку одного из лучших заведений города, но и продолжает попытки кулинарных поисков, исследований, открытий. Сет «Челябинская область» — безусловно, одно из таких открытий, и попробовать его — must have для любого приличного обжоры.

А вообще – вот тут недавно в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятие пафосное, состав гостей и выступающих мегазвездный. Челябинская область была представлена на нем красивым стендом. Но вот что до кулинарной идентичности – мне думается, что вместо подававшихся гостям стенда пафосной, но в общем-то обычной газировки и не самого лучшего даже в Челябинске кофе, возможно, следовало бы подумать именно о подобном кулинарном сете. Такое высокопоставленные, знаменитые, да и все прочие посетители про Челябинскую область точно запомнят.

Впрочем, очень скоро в Екатеринбурге стартует ИННОПРОМ…

Дмитрий Моргулес