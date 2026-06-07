СКР сообщил о затонувшем катере на водохранилище в Иркутской области

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о затонувшем катере в Иркутсткой области. Инцидент произошел 5 июня на Усть-Илимском водохранилище, на расстоянии около 4 км от берега. Местонахождение двух человек — судоводителя и пассажира — до сих пор неизвестно.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Региональная транспортная прокуратура организовала проверку, а также взяла на контроль расследование уголовного дела. Как уточняется, инцидент произошел в вечернее время вблизи поселка Ершово.

Влад Никифоров, Иркутск