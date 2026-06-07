Российская теннисистка выиграла турнир Большого шлема в девятый раз

Победа Мирры Андреевой на Roland Garros стала девятым российским триумфом на турнирах Большого шлема в женском одиночном разряде. Первой представительницей России, выигравшей мейджор, оказалась в 2004 году 22-летняя Анастасия Мыскина, которая в финале Открытого чемпионата Франции, продолжавшегося всего 59 минут, переиграла свою соотечественницу Елену Дементьеву — 6:1, 6:2. Этот успех стал началом периода, который принято называть «русской революцией» в женском теннисе.

Через четыре недели на Wimbledon сенсационно победила Мария Шарапова. Она со счетом 6:1, 6:4 сломила сопротивление первой ракетки мира американки Серены Уильямс, которая перед этим два раза подряд выигрывала травяной мейджор. Занимая в классификации Женской теннисной ассоциации лишь 13-е место, 17-летняя Шарапова тогда стала самой юной и низкорейтинговой российской победительницей мейджоров за всю историю и остается таковой до сих пор.

В начале сентября на US Open произошла еще одна неожиданность. До финала снова дошли две россиянки, и Светлана Кузнецова победила Елену Дементьеву — 6:3, 7:5. Кузнецовой на тот момент было 19 лет, она в третий раз приняла участие в Открытом чемпионате США, где два предыдущих раза проигрывала в третьем круге.

Там же, на US Open, состоялся следующий российский триумф. В 2006 году в Нью-Йорке Мария Шарапова обыграла бельгийку Жюстин Энен — 6:4, 6:4, став первой российской двукратной победительницей мейджоров. А в 2008 году на Australian Open Шарапова завоевала на них третий титул. Ее соперницей в финале была сербка Ана Иванович, результат матча — 6:4, 6:4.

После этого россиянки побеждали только на Roland Garros. В 2009 году Светлана Кузнецова разыграла титул с бывшей в то время первой ракеткой мира Динарой Сафиной, победила — 6:4, 6:2, и стала второй российской теннисисткой, имеющей на своем счету более одного титула на турнирах Большого шлема.

В 2012 году в Париже Мария Шарапова оформила карьерный Большой шлем. На Открытом чемпионате Франции, считавшемся для нее самым проблемным мейджором, она выиграла у итальянки Сары Эррани (6:3, 6:2) и благодаря этому в последний, пятый раз оказалась на вершине мирового рейтинга, куда до этого дважды поднималась в 2005 году и по одному разу в 2007-м и 2008-м.

В 2014 году Шарапова стала пятикратной победительницей турниров Большого шлема и двукратной чемпионкой Roland Garros. В финале ей удалось переиграть румынку Симону Халеп — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Нынешнего триумфа Мирры Андреевой пришлось ждать 12 лет. Полька Майя Хвалиньская, доставшаяся ей в финале, занимала в рейтинге 114-е место — самое низкое среди всех соперниц россиянок в решающих матчах турниров Большого шлема. Выиграв за 1 час 22 минуты — 6:3, 6:2, Андреева стала первой в мире чемпионкой мейджоров, родившейся после 2005 года.

Евгений Федяков