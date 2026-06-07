Условный срок из уголовного разреза

Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии условно получила Наталья Конева, бывший заместитель руководителя подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Она была причастна к хищению почти 700 млн руб., выделенных на ликвидацию закрытых разрезов. По этому делу под уголовным преследованием оказались два бывших заместителя министра энергетики; ряду фигурантов приговоры уже вынесены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Решение по уголовному делу Натальи Коневой судья Мещанского суда Москвы Мария Мельникова вынесла уже на четвертом по счету заседании. Это объясняется тем, что процесс проходил в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Дело в том, что Наталья Конева, которой инкриминировалось участие в организованном преступном сообществе и особо крупное мошенничество (ст. 210, 159 УК РФ), еще на стадии предварительного следствия заключила сделку с прокурором и активно участвовала в изобличении бывших сообщников. С учетом былых заслуг подсудимой, ее возраста (более 60 лет), наличия ряда болезней, а также признания вины прокурор затребовал для Натальи Коневой пять лет колонии. Обвиняемая и ее защита просили о снисхождении.

В итоге суд на днях приговорил Наталью Коневу к пяти годам условно. Также она должна солидарно с другими участниками мошенничества возмещать причиненный преступлением ущерб в размере 672 млн руб.

«Можно сказать, что мы удовлетворены приговором, который является справедливым»,— заявил “Ъ” защитник Натальи Коневой Андрей Сухоруков из московской коллегии адвокатов «Старинский и партнеры». По его словам, подзащитная полностью выполнила все условия сделки с правосудием, дала показания на шедшем параллельно в том же Мещанском суде процессе по делу отрицающих свою вину фигурантов, помогала в раскрытии других преступлений и так далее. Защитник отметил, что приговор суда обжалован касательно лишь одного момента. «В части возмещения ущерба конфискация была обращена на единственное жилье Натальи Ивановны, и жалоба касается только этого момента, который мы просто не успели обсудить во время процесса и предоставить суду соответствующие документы»,— сообщил господин Сухоруков.

Отметим, что в начале расследования Наталья Конева была заключена в СИЗО, однако позже меру пресечения изменили на домашний арест.

Уголовное дело о хищениях в ГУРШ было возбуждено УВД Западного округа столицы в июне 2024 года на основании материалов управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ России. Речь в нем шла о масштабных хищениях бюджетных средств, выделявшихся на ликвидацию закрытых шахт и приведение в порядок окружающей среды — снос зданий, рекультивацию местности, контроль за выходом подземных загрязненных вод, отвалами горных пород и так далее. Главным распорядителем денег, выделяемых на эти цели, а также на переселение людей из шахтерских поселений, с 1997 года является ГУРШ.

По данным ФСБ и полиции, ФГБУ получило сотни миллионов рублей, в том числе на ликвидацию закрытого из-за убыточности Кизеловского бассейна в Пермском крае, но часть работ выполнялась лишь на бумаге.

Первыми фигурантами расследования стали задержанные в июне 2024 года директор ФГБУ Андрей Моисеенков и бенефициар компаний, получивших почти все госконтракты от ГУРШ, Роберт Шагинян. Спустя некоторое время в СИЗО оказались заместители главы ГУРШ Наталья Конева и Асельдир Раджабов, а также кураторы угольной отрасли страны от Минэнерго Сергей Мочальников (замминистра энергетики в 2022–2024 годах) и Анатолий Яновский (замминистра энергетики в 1998–2004 и 2008–2021 годах). Действовавшему на тот момент замминистра вменили в вину злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а всем остальным обвиняемым — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще один фигурант, Георгий Басилая, отвечавший у махинаторов за субподрядные договоры и фальсификацию документации, был объявлен в розыск.

В июле прошлого года всем подследственным обвинение утяжелили, добавив ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Следствие пришло к выводу, что организованное преступное сообщество для «извлечения преступного дохода в особо крупном размере на территории Москвы, Ростовской области, Пермского края, Кемеровской области — Кузбасса» еще в 2012 году создал Анатолий Яновский, руководивший им вплоть до задержания своих сообщников в 2024 году.

Ряд обвиняемых пошли на сделку со следствием и были осуждены до Натальи Коневой. Как уже рассказывал “Ъ”, первым стал экс-замминистра энергетики Сергей Мочальников. В апреле 2025 года в особом порядке он получил полтора года колонии-поселения. В конце сентября 2025 года к семи годам колонии был приговорен Андрей Моисеенков, а спустя две недели такой же срок, но условный получил Роберт Шагинян. Анатолий Яновский, Асельдир Раджабов и оставшиеся на свободе двое руководителей региональных филиалов ГУРШ — господа Игнатов и Бочаров — вину признать отказались. Процесс над ними продолжается в Мещанском суде с февраля этого года.

Сергей Сергеев