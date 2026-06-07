Ветуправление Дона: в регионе под контролем состояние всех сибиреязвенных могильников

Управление ветеринарии Ростовской области прокомментировало ситуацию с сибиреязвенными закоронениями в регионе. Ведомство отметило, что в области ведется учет и постоянный контроль состояния всех сибиреязвенных могильников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Подведомственное управлению ветеринарии ГБУ РО «Донской ГВРЦ» наделено полномочиями по содержанию в надлежащем санитарном состоянии сибиреязвенных захоронений (далее – СЯЗ). Специалистами учреждения ежегодно осуществляется осмотр всех СЯЗ на территории Ростовской области с целью контроля их содержания»,— говорится в сообщении управления.

Ветуправление выпустило све сообщение после появления в региональных СМИ информации со ссылкой на управление Роспотребнадзора о том, что в регионе находятся бесхозныее скотомогильники.

В отчете областного управления Роспотребнадзора за 2025 год сообщается, что в Ростовской области находится 78 сибиреязвенных захоронений, из которых 27 являются бесхозяйными. «Сложившаяся ситуация по состоянию бесхозяйных сибиреязвенных захоронений представляет серьезную опасность санитарно-эпидемиологическому благополучию территории области, из-за ненадлежащего их учета, содержания и отсутствия выполнение требований по обеспечению их безопасности, в части установления границ санитарнозащитных зон»,— говорится в отчете ведомства.

Наталья Шинкарева