Губернатор Вологодской области заявил о снижении потребления алкоголя в регионе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что потребление алкоголя в регионе сократилось на 1,42 литра на человека после введения ограничений на его розничную продажу в марте 2025 года.

«По данным ЕГАИС, потребление алкоголя за год в Вологодской области сократилось на 1,42 литра. Это колоссальная цифра, это колоссальная статистика. …Объемы продаж сократились на цифру порядка 18 процентов»,— сказал господин Филимонов в разговоре с «РИА Новости» на полях ПМЭФ.

Глава региона подчеркнул, что в Вологодской области полностью прекратили работу специализированные магазины по продаже спиртного, заведения общепита, торгующие алкоголем на вынос, а также точки продаж электронных сигарет. «Мы ликвидировали все, не дожидаясь отдельного закона, каких-то федеральных полномочий, как другие регионы делают. Мы не говорим, а делаем»,— добавил губернатор.

Ограничения розничной продажи алкогольной продукции действуют в Вологодской области с 1 марта 2025 года. Согласно местному законодательству, приобрести спиртное в будние дни можно с 12:00 до 14:00. С марта этого года, в регионе ужесточили закон — теперь магазины, вход в которые расположен со стороны подъездов жилых домов, не смогут продавать алкоголь, а часть заведений общепита не сможет продавать спиртное в будни.