Ограничения на продажу алкоголя вступили в силу в Вологодской области

В Вологодской области 1 марта вступили в силу ограничения на продажу алкогольной продукции. С начала весны запрещена продажа таких напитков в стационарных торговых точках в подвальных, подземных и цокольных этажах зданий, а также в помещениях многоквартирных домов, если хотя бы один из входов находится со стороны подъезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Помимо этого, действует запрет на продажу алкоголя 1 марта — в День здорового образа жизни. Кафе и бары региона, работающие в жилых домах или около них (исключение — рестораны), теперь не могут продавать алкоголь в будни. Продажа спиртного будет осуществляться по выходным с 12:00 до 23:00 при наличии соответствующей лицензии. Чтобы ее получить, в заведении должны быть зал обслуживания минимум на 40 посадочных мест и единая форменная одежда у персонала.

Власти региона приступили к ограничению продажи алкоголя в конце 2024 года. В Вологодской области также уделяют внимание борьбе с оборотом вейпов.

Подробнее об ограничениях в продаже алкоголя — в материале «Ъ Северо-Запад».

Татьяна Титаева