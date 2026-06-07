Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР не откажется от статуса ядерной державы
КНДР никогда не откажется от статуса государства, обладающего ядерным оружием, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чен. Она также назвала ложными заявления США и Китая о планах на денуклиаризацию Северной Кореи.
«У нас есть самая точная информация» о том, соответствуют ли действительности эти заявления, сказала Ким Ё Чен, не вдаваясь в подробности (цитата по Reuters).
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил в США в мае. По итогам визита, стороны назвали денуклеаризацию КНДР своей общей целью, сообщала пресс-служба Белого дома.
8 июня Си Цзиньпин впервые почти за восемь лет намерен посетить КНДР. Председатель КНДР встретится с Ким Чен Ыном и обменяется мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщал МИД Китая.