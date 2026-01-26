Вучич: MOL купит долю «Газпром нефти» в NIS за 1 млрд евро

Венгерская MOL купит у «Газпром нефти» 56,15% сербской NIS за сумму от 900 млн евро до 1 млрд евро. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что Белград готов был заплатить больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

«Мы подготовили деньги, мы подготовили два миллиарда», — сказал он в эфире местного телевидения (цитата по «Интерфакс»).

Согласно договоренности MOL и «Газпром нефти», венгерская компания может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет NIS. Также Сербия сможет увеличить свою долю на 5 п.п. Для завершения сделки требуется одобрение OFAC США и сербских регуляторов. Стороны планируют подписать договор до конца марта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что сделка MOL и «Газпром нефти» выгодна всем сторонам.