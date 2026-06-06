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ЦАХАЛ заявил об ударах по 150 целям «Хезболлы» за последние два дня

Армия обороны Израиля ударила примерно по 150 объектам движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным пресс-службы, израильская армия била по складам оружия, командным центрам, ракетным установкам и другим объектам. «Удары были нанесены по объектам инфраструктуры, которые использовались террористами "Хезболлы" для продвижения и осуществления террористических атак против солдат Армии обороны Израиля»,— отмечается в пресс-релизе.

С начала марта Израиль проводит операцию против движения «Хезболла», которое поддерживает Иран. По данным Минздрава Ливана, за это время погибло почти 3,6 тыс. человек на территории республики. 3 июня на переговорах в США Израиль и Ливан договорились о режиме прекращения огня. На следующий день лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение не приняло условия перемирия и «не брало на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление».

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