Минздрав Ливана заявил о почти 3,6 тыс. погибших при ударах Израиля

В Ливане число погибших из-за атак Израиля со 2 марта достигло 3593. Почти 11 тыс. человек получили ранения, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на ливанский Минздрав.

С начала марта Израиль проводит операцию против ливанского движения «Хезболла», которое поддерживает Иран. По данным ливанского новостного агентства NNA, сегодня при ударе ЦАХАЛа по внедорожнику погиб генерал ливанской армии.

3 июня на переговорах в США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. Госдеп США указывал, что действие мирных соглашений зависит от «Хезболлы». 4 июня лидер движения Наим Касем заявил, что «Хезболла» не согласна с условиями перемирия и «не брала на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление».

Реакция мировых СМИ на конфликт Трампа и Нетаньяху из-за Ливана — в материале «„Гребаный псих“ Нетаньяху заставил всех ненавидеть Израиль».