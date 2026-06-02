«"Гребаный псих" Нетаньяху заставил всех ненавидеть Израиль»

Прошедший, как сообщается, на повышенных тонах телефонный разговор президента США и премьер-министра Израиля широко комментируется в мировых медиа. В нем видят и доказательство того, кто в тандеме главный, как и того, насколько отчаянным оказалось положение Дональда Трампа. Противники Израиля уже готовы включить президента США в свои ряды. И все с удовольствием повторяют слова, якобы сказанные им своему израильскому коллеге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Mohatt / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

ABC (Сидней, Австралия) Вмешательство Трампа в планы Нетаньяху по бомбардировке Бейрута напомнило миру о том, кто принимает решения по Ирану Вмешательство Трампа… показывает, насколько тесны его отношения [с Биньямином Нетаньяху]. Оно также подчеркивает, как сильно давят на Трампа, чтобы тот положил конец войне, и насколько Нетаньяху готов испытывать их дружбу… Поистине взрывной диалог, о котором сообщалось, и то, насколько он был эффективен, напоминают миру о том, на что готов пойти Дональд Трамп, чтобы добиться своего.

Haaretz (Тель-Авив, Израиль) «Гребаный псих»: Трамп, как сообщается, обрушился с ругательствами на Нетаньяху во время телефонного разговора Трамп «накинулся» на Нетаньяху из-за угрозы израильского лидера бомбить Бейрут и израильской военной эскалации в Ливане… Трамп был в ярости из-за того, что израильские операции против «Хезболлы» рискуют сорвать продолжающиеся переговоры с Ираном и подорвать усилия по сохранению хрупкого регионального перемирия.

Yeni Safak (Стамбул, Турция) Трамп, как сообщается, назвал Нетаньяху «психом» из-за эскалации в Ливане В понедельник во время телефонного разговора, полного нецензурщины, президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «сумасшедшим» и неблагодарным из-за военной эскалации Израиля в Ливане. Трамп предупредил, что предполагаемые израильские удары по Бейруту только усугубят международную изоляцию страны... Трамп вмешался, чтобы остановить израильское военное нападение на столицу Ливана, особенно негодуя по поводу большого числа жертв среди гражданского населения, критикуя такие операции, когда целое здание уничтожается ради убийства одного командира «Хезболлы».

New York Post (Нью-Йорк, США) Трамп, по сообщениям, буквально порвал Нетаньяху за удары по «Хезболле»: «Что ты, мать твою, делаешь?» Напряженный разговор состоялся после того, как Иран пригрозил выйти из переговоров с США из-за приказа Израиля о нанесении ударов по террористам на юге Бейрута… Сообщается, что президент знал о том, что «Хезболла» обстреливала израильских солдат, но был обеспокоен тем, что Нетаньяху несоразмерно обостряет ситуацию и тем самым может нанести ущерб переговорам США с Тегераном… Вскоре после разговора Трамп написал в сообщении для Truth Social: «У меня был очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху».

The Independent (Лондон, Великобритания) В ходе бурного телефонного разговора Трамп заявил, что «гребаный псих» Нетаньяху заставил всех ненавидеть Израиль В своих публичных заявлениях после разговора двух лидеров господин Трамп объявил, что разговор был «очень продуктивным». Но за закрытыми дверями, как сообщается, господин Трамп кричал на господина Нетаньяху по телефону, называя его «гребаным психом»… Как сказал один американский чиновник, назвавший этот разговор одним из худших между ними, господин Трамп просто «вынес» господина Нетаньяху, а тот ответил: «Хорошо, хорошо, просто сделай так, чтобы все было под контролем».

NDTV (Нью-Дели, Индия) «Да ты гребаный псих, тебя все сейчас ненавидят»: горячий телефонный разговор Трампа с Нетаньяху Это не первая размолвка между лидерами США и Израиля. Трампа и Нетаньяху связывают сложные, выстраивавшиеся десятилетиями отношения. Они характеризовались как периодами явного публичного согласия, так и глубокой личной напряженностью. В прошлом у обоих лидеров было несколько непростых телефонных разговоров, но они по-прежнему тесно координировали свои действия по Ирану и по другим вопросам… Однако… это был один из худших телефонных разговоров Трампа с Нетаньяху с момента его возвращения на пост президента в январе прошлого года.

Le Parisien (Париж, Франция) «Ты совсем сумасшедший, ты был бы в тюрьме, если бы не я»: Дональд Трамп оказывает давление на Нетаньяху и вмешивается в ситуацию в Ливане Дональд Трамп отчаянно пытается вырваться из ближневосточного конфликта и хаоса, который он сам же и создал… Цена этой войны становится слишком высокой, и это опасно влияет на его популярность за пять месяцев до промежуточных выборов… Чтобы сохранить лицо и найти оправдание для прекращения конфликта, американский президент готов на все, и ничто и никто не должны вставлять палки ему в колеса. Даже его ближайший союзник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Подготовили Николай Зубов, Екатерина Наумова